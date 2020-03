Wie fußgängerfreundlich ist NRW?

Klimawandel, Luftverschmutzung, Unfallzahlen: Es gibt viele Gründe, warum NRW weg vom Auto und hin zu alternativen Verkehrsmitteln will. Bei allen Anstregungen dafür wurde in der Vergangenheit oft die natürlichste Methode der Fortbewegung vernachlässigt: per pedes. Um die Bürger dazu zu motivieren, häufiger zu Fuß zu gehen, will das Land die Infrastruktur dafür in den Kommunen verbessern.