Neue Justizministerin: Stefanie Hubig

Die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will das Thema jetzt angehen, um Frauen stärker vor Gewalt von Partnern und Ex-Partnern zu schützen. " Das Ausmaß häuslicher Gewalt in Deutschland ist erschreckend ", sagte die SPD -Politikerin der "Rheinischen Post".

Als Gegenmaßnahme sollen Familiengerichte künftig elektronische Fußfesseln anordnen können. In Deutschland wird nun also auch auf Bundesebene über eine solche Regelung beraten. Hubig kündigte einen Gesetzesentwurf noch für dieses Jahr an.

Was sind elektronische Fußfesseln nach "spanischem Modell"?

Mit einer elektronischen Fußfessel trägt der Täter einen Sender, der kontinuierlich Signale an eine Überwachungszentrale sendet, um den Aufenthaltsort des Trägers in Echtzeit zu verfolgen.

Das spanische Modell der elektronischen Fußfessel

Vorbild für weitreichendere Technik ist Spanien. Dort kann seit 2009 neben dem Täter auch das potenzielle Opfer freiwillig mit einem Tracker ausgestattet werden - mit einem Armband ähnlich einer Smartwatch. Dadurch werden nicht nur der Standort des Gefährders und bestimmte Sperrzonen überwacht.

Das System schlägt auch dann Alarm, wenn sich der Überwachte absichtlich oder unabsichtlich außerhalb der Sperrzonen einer gefährdeten Person nähert. Mithilfe von GPS -Empfängern, wird so die Distanz zwischen beiden überwacht. Die Frau kann selbst sehen, wie nah ihr der Mann möglicherweise ist. Sie kann den Ort verlassen oder die Polizei informieren.

Beispiel Zufallsbegegnung: Ein Täter darf zu einer bestimmten Uhrzeit ein Einkaufszentrum betreten. Tut er dies, würde zunächst kein Alarm bei der Polizei eingehen. Hat er aber ein Verbot, sich auf hundert Metern seiner Frau zu nähern und ist diese Frau zufällig zur selben Zeit auch im Einkaufszentrum, wird sie gewarnt.

Zahl der Femizide gesenkt

Seit Einführung der elektronischen Fußfessel zur Überwachung von gewalttätigen Männern in Spanien sank die Zahl der Femizide in dem Land. Unter den fast 13.000 überwachten Fällen gab es in Spanien in den vergangenen 13 Jahren keine Femizide mehr.

Als Femizide werden Gewaltverbrechen bezeichnet, bei denen Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden. Als häufigste Form gilt die Tötung durch Partner oder Ex-Partner.