Istanbuler Fußballfans werfen Teddys - und fordern Erdoğans Rücktritt

In Videos ist zu sehen, wie tausende Teddys und Plüschtiere auf dem Fußballrasen landen. Als symbolisches Geschenk für tausende obdachlos gewordene Kinder. Dazu Sprechchöre aufgebrachter Fans, die rufen " Regierung tritt zurück ". So geschehen am Sonntag beim Spiel des türkischen Fußball-Erstligisten Beşiktaş gegen Antalyaspor. Die Stofftiere flogen genau ab Spielminute 4:17 - der Uhrzeit des verheerenden Erdbebens vor rund drei Wochen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Tuncay Özdamar, Leiter der türkischen Redaktion von WDR Cosmo, ist in der Türkei aufgewachsen und selber Fußballfan. Seine Hoffnung, dass aus diesem Protest mehr werden könnte, hält sich in Grenzen.

WDR: Schon am Samstag hatten Fans von Fenerbahçe Istanbul bei einem Spiel gerufen "20 Jahre Lügen und Betrug, tritt zurück!". Gemeint war Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Ist das der Anfang einer größeren Protestbewegung?

Journalist und Fußballfan: Tuncay Özdamar

Tuncay Özdamar: Dass Fußballfans sich im Stadion gegen Erdoğan richten, ist nicht neu. Schon während der Gezi-Proteste 2013 gab es solche Sprechchöre. Es gibt zum Beispiel beim Club Beşiktaş einen harten Kern namens "Çarşı" unter den Fans, der als regierungskritisch gilt.

WDR: Was haben die Fans diesmal kritisiert?

Özdamar: Die Regierung hat so vieles falsch gemacht - vor dem Erdbeben schon, und danach während der Aufräumarbeiten. Hilfen kamen sehr spät an, aus vielen zerstörten Dörfern hört man, dass bis heute überhaupt keine Hilfe angekommen ist. Viele gehen davon aus, dass die Zahl der Opfer viel höher ist als offiziell angegeben.

Dort, wo geholfen wird, versuchen staatliche Institutionen, die Rettungsaktionen als ihr Werk darzustellen. Beobachter berichten, dass bei einer Rettungsaktion oft im allerletzten Moment die vom Innenministerium beauftragte Organisation Afad dazu kam - und den Erfolg dann für sich reklamiert hat.

Viele Menschen in der Türkei haben den Eindruck, dass die Politik selbst aus der schlimmsten Katastrophe Nutzen für sich ziehen will. Das polarisiert die türkische Gesellschaft. Denn es wird immer deutlicher, welche Verantwortung Erdoğan trägt: Er ist seit 20 Jahren praktisch Alleinherrscher in der Türkei.

WDR: Was könnten die Protestaktionen bewirken?

Özdamar: Es ist ein Unterschied, ob tausende Fußballfans im Stadion gemeinsam ihre Meinung äußern, oder ob ein einzelner Mensch das tut. Ja, hier hat jetzt fast das ganze Stadion mit einer Stimme gerufen. Aber im Stadion fühlt man sich stark, äußert Dinge, die man alleine nicht sagen würde. Weil man damit in der Türkei schnell im Gefängnis landet. Selbst im Stadion haben die Fans es vermieden, Erdoğans Namen zu rufen.

WDR: Jetzt ist aber eine riesige Katastrophe passiert. Wenn der Unmut über die Regierung so groß ist - könnte man sich nicht doch vorstellen, dass aus dem Protest der Fußballfans etwas Größeres wird?

Özdamar: Die Fußballfans haben ein wichtiges Zeichen gesetzt. Aber: Diese Szenen vom Wochenende wird man im türkischen Fernsehen nicht sehen. Die Videos davon kursieren über die Sozialen Medien, die in der Türkei - wie in allen autokratisch regierten Ländern - eine wichtige Funktion haben. In den Städten mögen viele Menschen über Facebook oder Instagram von diesen Aktionen erfahren - auf dem Land, in Anatolien, bekommen viele nichts davon mit. Denn im Staatsfernsehen wird Erdoğan nach wie vor als Retter gefeiert, als Landesvater, der sich um alle Erdbebenopfer kümmert.

Und übrigens: während der Übertragung des Fußballspiels wurde der Ton leiser gedreht, als die Rücktritt-Rufe von den Fans zu hören waren.

