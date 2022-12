WM-Finale: Darum trug Messi einen schwarzen Umhang

Kommentatoren sind irritiert

Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger äußerte sich in der ARD spontan verwundert über diese Szene: " Da nimmt man dem Spieler einen ganz großen Moment", befand Schweinsteiger, " ich glaube, da war Messi selber auch nicht glücklich ". Die Aktion sei in seinen Augen " nicht gelungen " und hätte besser später in der Kabine stattgefunden.

Auch weitere TV-Experten konnten nicht nachvollziehen, warum man Messi im vermutlich größten Moment seiner Karriere nicht einfach in seinem Trikot feiern lassen konnte. "Ihn da zu instrumentalisieren - autsch! ", sagte Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme bei MagentaTV. Ex-Profi Michael Ballack fand den Moment " ein bisschen irritierend" .

Der englische Ex-Profi Gary Lineker sagte im Sender BBC, er finde es " in gewisser Weise beschämend, dass sie Messi in seinem argentinischen Trikot verdeckt haben" .

Bischt für den WM-Sieger

Was hat es mit dieser Szene auf sich? Aus katarischer Sicht war es vermutlich eine zusätzliche Ehrung für Messi, bei der Pokalübergabe auch den Bischt tragen zu dürfen. Andererseits: Auch die Fußball-Weltmeisterschaft hat eine Tradition, Zeremonien wie die Pokalverleihung laufen nach bestimmten Vorgaben ab. Dazu gehört auch, dass die Siegermannschaft den Pokal in ihren Nationaltrikots entgegen nimmt. Und sich so den Kameras der Weltpresse gegenüber präsentiert, die dann Bilder für die Fußballgeschichte produziert.

"Der letzte PR-Coup für das Emirat"

Es sei " der letzte PR-Coup für das Emirat" , kommentiert der Spiegel. Katar habe " den größten Moment des womöglich größten Fußballers aller Zeiten auch zu seinem gemacht". Dass ein WM-Gastgeberland einen Weltmeister derart instrumentalisiere, sei in der WM-Geschichte wohl beispiellos.

In den sozialen Medien brandet eine Welle der Empörung über Messis Umhang. Viele sehen darin eine Übergriffigkeit seitens der katarischen Gastgeber in einem Moment, der eigentlich allein den Siegern des Turniers gehört hätte.