Drei Wochen vor Fußball-WM: Was bringt Nancy Faesers Besuch in Katar?

Was will und kann Nancy Faeser mit ihrem Besuch erreichen?

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hingegen brach am Montag planmäßig nach Katar auf. Gemeinsam mit DFB -Präsident Bernd Neuendorf will sie dort mit Vertretern der Regierung und der Weltfußballverband FIFA über Menschenrechtsfragen diskutieren. Unter anderem über den Schutz von queeren Menschen vor Diskriminierung und Verfolgung sowie die Verantwortung für Wanderarbeiter, die die WM-Stadien gebaut haben, wie es in einer Mitteilung des Bundesinnenministeriums heißt.

Doch bringt das so kurz vor dem Beginn der WM etwas?

Ja, sagt der Politikberater Johannes Hillje: " Frau Faeser versucht noch vor dem Start der WM ein politisches Zeichen zu setzen ." Deshalb würde sie auch von Aktivisten aus der LGBTQ -Community begleitet. Auch Jürgen Mittag, Professor für Sportpolitik an der Deutschen Sporthochschule in Köln ( DSHS ), bewertet den Besuch Faesers so kurz vor dem WM-Beginn als ein " außergewöhnliches Unterfangen, das auf strategischen Überlegungen fußt ". Bei der Bewertung, was die Gründe für die Reise sind, kommen Hillje und Mittag aber zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Kritik an Emirat wird zum Balanceakt