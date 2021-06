"Die Fußballszene ist viel weniger homofeindlich geworden"

Am Mittwoch (23.06.) spielt Deutschland bei der Fußball- EM gegen Ungarn, und die Münchner Arena soll als Zeichen gegen Homophobie - unter anderem in Ungarn - in Regenbogen-Farben leuchten. Die Uefa hat das jedoch noch nicht genehmigt.

Wie sehen schwule und lesbische Fußballer in NRW die Diskussion? Andreas Stiene organisiert seit fast 25 Jahren den Come-Together-Cup in Köln. Bei dem Fußballturnier, das am kommenden Samstag wieder stattfindet, treten schwule und lesbische Fußball-Mannschaften gegen Teams von Feuerwehr, Polizei, Firmen oder anderen Minderheiten an.