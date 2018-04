Bundesminister Andreas Scheuer ( CSU ) will bald mit den großen Mobilfunkanbietern über die Schließung der Funklöcher in Deutschland beraten. Der Zustand des deutschen Mobilfunknetzes sei " für eine Wirtschaftsnation untragbar ", sagte der Bundesverkehrsminister, der auch für Digitales zuständig ist, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Ausgabe vom 03.04.2018).

Funklöcher als Standortnachteil