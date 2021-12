"Irgendwas war immer": Fünf Minuten mit Bärbel Bas

Bärbel Bas spricht nicht um den heißen Brei herum. "Ich bin nach wie vor ein großer Fan von Quoten, solange es nicht anders geht" , sagt sie sehr bestimmt, als sie Martin von Mauschwitz gegenübersitzt. Sie hat sich für die Reihe "Fünf Minuten mit ...." auf einen Kaffee mit dem Moderator der "Aktuellen Stunde" getroffen. Das Ergebnis ist ein kurzes, aber intensives Porträt der Frau, die seit zwölf Jahren für die SPD im Bundestag sitzt - und jetzt Bundestagspräsidentin ist.

"Die hatten mich nicht auf dem Schirm"

Zum ersten Mal am Podium

Klar, dass sie für die Quote ist, weil sie selbst eine Quotenfrau ist. Oder ihr Amt zumindest der politischen Arithmetik verdankt: Eine Frau auf dem Präsidentenstuhl des Bundestages sichert dem Mann in Schloss Bellevue eine zweite Amtszeit. So hatte zumindest die Hauptstadt-Presse spekuliert. Darüber kann Bas nur herzlich lachen. "Ehrlicherweise war mir das egal. Jetzt bin ich es halt, jetzt müssen sie damit leben. "

Viel amüsanter fand und findet sie es, dass vieleJournalisten sie gar nicht kannten.

"Die schrieben dann: 'Bas wer? Wer ist das?' Die hatten mich nicht auf dem Schirm. Da hatte ich richtig Spaß." Bundestagspräsidentin Bärbel Bas

Renger, Süßmuth - und jetzt Bas