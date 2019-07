Fünf Jahre Mindestlohn: Fluch oder Segen?

WDR: Ist der Mindestlohn zu hoch oder zu niedrig?

Starke: Das ist eine Frage, wo man politisch steht. Diejenigen, die ihn für hoch halten, benutzen ganz ähnliche Argumente, wie in der Zeit vor der Einführung: Die Konjunktur würde abgewürgt, es gingen Arbeitsplätze verloren. Die andere Seite plädiert für zwölf Euro. Es wird angeführt, dass der jetzige Mindestlohn nicht reiche, um als Vollzeitarbeitender in einer Großstadt die hohen Lebenshaltungskosten zu bestreiten, eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu erzielen oder für Alleinerziehende gerade in den Ballungsräumen mit dem Geld auszukommen.

Das Interview führte Susanne Schnabel.