Alter Führerschein wird ungültig - das sind die Fristen

Wer muss jetzt sofort aktiv werden?

Jeder, der noch einen alten Papier-Führerschein hat und zwischen 1953 und 1958 geboren wurde. Betroffene müssen sich jetzt möglichst schnell an ihre zuständige Stadtverwaltung wenden und sich um einen Termin bemühen. Für den Umtausch müssen folgende Dokumente vorgelegt werden:

ein gültiger Personalausweis oder Reisepass

ein biometrisches Passfoto

der aktuelle Führerschein

eine Gebühr von etwa 25 Euro

Und wenn das terminlich nicht mehr klappt?

Viele Stadtverwaltungen in NRW sind Corona-bedingt derzeit noch stark überlastet. Termine sind schwer zu bekommen, man sollte sich also ranhalten. Aber: Wer zu den betroffenen Jahrgängen gehört, den 19. Januar verstreichen lässt und weiter mit seinem alten Führerschein fährt, riskiert bei einer Kontrolle ein Verwarngeld von zehn Euro. Wichtig: Die Fahrerlaubnis besteht weiter, nur das alte Dokument ist nicht mehr gültig. Ein Umtausch ist also auch nach dem Stichtag möglich.

Die Verkehrsminister der Länder haben übrigens bei ihrem Treffen angeregt, dass es für eine Übergangszeit keine Bußgelder geben soll. Beschlossen ist das aber noch nicht.