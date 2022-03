Warum wir die Sonne gerade bitter nötig haben

An diesem Sonntag ist es wieder soweit: Tag und Nacht sind genau gleich lang. Das kommt nur zwei Mal im Jahr vor: im März und September. Aus astronomischer Sicht markiert der 20. März den Zeitpunkt, an dem die Sonne genau senkrecht über dem Erdäquator steht. Es bleibt also ungefähr zwölf Stunden hell.

Ende März beginnt die Sommerzeit

Nach und nach werden die Tage wieder länger - und wir bekommen wieder mehr Licht ab. Welchen Einfluss haben Licht und Wärme auf den menschlichen Organismus? Und auf die Psyche? Und warum war dieser Winter für viele Menschen schwerer zu ertragen als in normalen Jahren? Fragen und Antworten.