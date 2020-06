Frühling deutlich zu trocken: Bäume leiden unter Dürre

Ja, es hat in den vergangenen Tagen viel geregnet. Wer aber beim Waldspaziergang mit einem Spaten einige Zentimeter in die Erde sticht, sieht: Nur die oberen Zentimeter Boden sind wirklich feucht. Darunter herrscht Trockenheit. Denn insgesamt hat es in den vergangenen Monaten in NRW deutlich weniger geregnet als im langjährigen Mittel.

Vorläufige Schätzungen und Hochrechnungen der WDR -Wetterexperten zeigen, dass die Niederschläge zum Beispiel am Niederrhein bis Ende Mai nur 15 Prozent des langjährigen Mittels betrugen. Insgesamt also war der Frühling deutlich zu trocken. Und das hat Folgen für den Wald in NRW.