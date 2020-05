Demos in der Corona-Krise: "Bei den Menschen hat sich viel aufgestaut"

WDR : Verstehen Sie, dass ausgerechnet jetzt, wo es zahlreiche Lockerungen gibt, Proteste gegen die Corona-Maßnahmen zunehmen?

Gerhart Baum: Bei den Menschen hat sich viel aufgestaut, da machen sich ein Frust und eine Sehnsucht breit, sich wieder in Freiheit bewegen zu können. Das verstehe ich, genauso wie die berechtigte Kritik an Einzelmaßnahmen. Die Diskussion muss geführt werden – aber nicht so, dass man generell die Maßnahmen in Frage stellt, die einen selbst schützen sollen.