Die voraussichtlich kürzeren Staus haben wohl auch damit zu tun, dass rund um Fronleichnam keine Niederländer, aber auch keine Niedersachsen unterwegs sind. Der Feiertag wird nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW , Rheinland-Pfalz und im Saarland begangen.

Kirchentag in Dortmund

Voll könnte es auch in Dortmund werden, wo vom 19. bis zum 23. Juni bis zu 200.000 Besucher zum Evangelischen Kirchentag erwartet werden. Autofahrer müssen in dieser Zeit mit Staus in der Innenstadt rechnen. Die Stadt empfiehlt, auf Busse und Bahnen umzusteigen.

Volle Flughäfen und Bahnen

Viel los - in der Luft und auf der Schiene.

Die Flughäfen rechnen mit einem stärkeren Wochenende als an Christi Himmelfahrt. Der Flugplan sei mittlerweile weiter vorangeschritten und damit gebe es auch mehr Verbindungen für Kurzurlaube, so Christian Hinkel, Sprecher des größten Airports in NRW in Düsseldorf. Auch auf der Schiene wird es voll. "Ein erhöhtes Passagieraufkommen wird vor allem für den Sonntag nach Fronleichnam (23.06.2019) erwartet" , sagt ein Bahn-Sprecher: "Insgesamt werden die Fahrgastzahlen aber sicherlich klar hinter Ostern und Pfingsten zurückbleiben."

Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter

Das Feiertagswochenende werde allerdings nicht mehr so heiß wie der Wochenbeginn, sagt Meteorologe Jürgen Weiß. Nach starken Unwettern mit heftigen Regenfällen am Mittwoch (19.06.2019) soll sich das Wetter am Feiertag beruhigen.