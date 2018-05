Fronleichnam, ein Brückentag und Sommerwetter

Gerade noch gab es erstmals seit über 50 Jahren eine Woche Pfingtsferien in NRW , da könnte der Feiertag am Donnerstag (31.05.2018) schon wieder ein langes Wochenende bescheren. Allerdings nur für die, die vorsorglich den Freitag freinehmen konnten.

Der katholische Feiertag wird übrigens nicht in allen Bundesländern begangen. Ein gesetzlicher Feiertag ist es nur in NRW, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie in Sachsen und Thüringen.

Was bedeutet Fronleichnam?

Fronleichnam: Ein katholisches Hochfest

Fronleichnam folgt immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten. Der Name bedeutet übersetzt so viel wie "Fest des Leibes und Blutes Christi". Damit wollen die Katholiken an die Gegenwart von Jesus und an das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern erinnern. Fronleichnam hat nichts mit "froh" zu tun. Der Name leitet sich aus dem Althochdeutschen "fron" für "Herr" und "lichnam" für "Leib" ab. Katholiken feiern die leibliche Gegenwart Jesu in der Eucharistie - in Gestalt von Brot und Wein. Durch den Empfang der Hostie soll Christus selbst aufgenommen werden.