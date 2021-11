Homeoffice: finanzielle Nachteile für Grenzpendler?

Denn derzeit ist unklar, ob die Sonderregelung wegen der Pandemie auch im nächsten Jahr bestehen bleibt. Diese sieht bis Jahresende vor, dass Arbeitnehmer, die in Belgien und den Niederlanden leben und wegen der Pandemie zuhause arbeiten - statt wie sonst in Deutschland - hier weiterhin ihre Steuern und Sozialabgaben zahlen können.

Steuern zahlen in den Niederlanden?

Für Karin Sterk ist klar, dass sie auch in Zukunft gerne tageweise im Homeoffice arbeiten möchte. Ihr Arbeitgeber, die Industrie- und Handelskammer Aachen, bietet das den Mitarbeitern auch an. Doch Karin Sterk wohnt in den Niederlanden. Wenn die Sonderregelung nicht verlängert wird, müsste sie künftig in beiden Ländern Steuern zahlen, je nachdem, wieviel Tage sie an welchem Ort arbeitet. Wenn sie mehr als 25 Prozent ihrer Arbeitszeit im Homeoffice in den Niederlanden verbringen würde, müsste sie dort auch ihre Sozialabgaben, also Rente und Krankenkasse, entrichten.

Wird Sonderregelung verlängert?

Einigen sich die Länder nicht auf eine weitere Sonderregelung, wird es für die Grenzpendler kompliziert, denn das geltende Doppelbesteuerungsabkommen ist in dem Zusammenhang eindeutig: Steuern und Abgaben müssen an das Land bezahlt werden, in dem die Arbeit geleistet wird. Karin Sterk würde dann auf keinen Fall weiter im Homeoffice arbeiten, weil sie nicht aus der deutschen Krankenkasse und auch nicht aus dem deutschen Rentensystem aussteigen möchte.

Fachleute beraten

Da es nicht klar ist, ob sich die Länder bis zum 1. Januar 2022 auf eine Verlängerung der Sonderregelung zum Homeoffice verständigen können, rät Heike Xhonneux, Leiterin des Grenzinfopoints Aachen-Eurode, allen Grenzpendlern, sich gut zu informieren und sich auf den Jahreswechsel vorzubereiten. Das gilt natürlich auch für die Arbeitgeber.

Stand: 15.11.2021, 18:25