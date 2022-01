Friedrich Merz ist jetzt Parteichef der CDU

Die Christdemokraten haben sich entschieden. Auf dem CDU -Parteitag ist Friedrich Merz am Samstag zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt worden.

Keine Überraschung, denn das Mitgliedervotum war bereits vorher klar. Merz wurde bereits im Dezember 2021 in der ersten Mitgliederbefragung der Geschichte der CDU zum Nachfolger von Armin Laschet gewählt.

Dennoch war mit Spannung erwartet worden, wie hoch der Rückhalt in der Partei am Ende bei der Wahl tatsächlich war. Und der war eindeutig: 94,62 Prozent der Delegierten gaben dem Sauerländer ihre Stimme und verhalfen ihm damit zum großen politischen Comeback. Außerdem wurde Mario Czaja auf dem Parteitag mit knapp 93 Prozent zum neuen CDU-Generalsekretär gewählt.

Gratulation: Merz löst Laschet ab

Friedrich Merz löst Armin Laschet ab. Der war als Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl angetreten und kündigte nach dem schlechten Abschneiden von CDU und CSU seinen Rückzug vom Parteivorsitz an.

Merz will kraftvolle Opposition

"Wir haben drei nicht ganz einfache Jahre erlebt" , sagte Merz gleich zur Beginn seiner Parteitagsrede. Doch jetzt müsse es um die Erneuerung der CDU gehen, "um wieder die Regierung von morgen sein zu können" . In der Niederlage liege eine neue Chance. Man wolle den Bundeskanzler mit einem neuen Grundsatzprogramm herausfordern. "Wir müssen dafür nicht alles neu erfinden. Wir stehen auf einem soliden Fundament. Wir hören zu und schauen hin. Wir führen zusammen" , versprach Merz. 2021 dürfe sich nicht noch einmal wiederholen. Man müsse auch zeigen, dass man Freude an seiner Arbeit habe.

Drei Vorsitzende in drei Jahren

Merz ist der dritte CDU-Vorsitzende innerhalb von gut drei Jahren sein, nachdem die damalige Kanzlerin Angela Merkel sich 2018 nach 18 Jahren vom Parteivorsitz zurückgezogen hatte. Bei zwei früheren Anläufen auf den Vorsitz hatte der Wirtschaftsexperte im Dezember 2018 gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und im Januar 2021 gegen Laschet verloren.

Wahl muss per Briefwahl bestätigt werden

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie konnten sich die 1.001 Delegierten lediglich digital treffen. Nur die engste Führungsriege war in der Parteizentrale in Berlin anwesend. Da die Partei-Statuten digitale Wahlen nicht vorsehen, müssen die Delegierten ihre Wahl im Anschluss bis zum 31. Januar per Briefwahl bestätigen. Erst dann ist die Wahl rechtsverbindlich.

Über dieses Thema berichtet auch die Aktuelle Stunde im WDR Fernsehen am 22. Januar 2022.

Stand: 22.01.2022, 13:02