3.000 Teilnehmer bei friedlichen Kurden-Demos in NRW

Bei zahlreichen kleinen Kundgebungen haben Kurden in 15 Städten in Nordrhein-Westfalen gegen das Vorrücken der türkischen Armee auf die nordsyrische Stadt Afrin protestiert. Die Polizei zählte nach Angaben des Innenministeriums am Montagabend (12.03.2018) insgesamt rund 3.000 Teilnehmer. Überall sei es friedlich geblieben.

Zuvor Brandanschläge auf türkische Einrichtungen