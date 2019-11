Nein, der Tod ist nicht umsonst. Er kostet nicht nur das Leben, sondern für die Angehörigen bei einem Begräbnis auch Friedhofsgebühren – und die sind in NRW höchst unterschiedlich. Das hat der Bund der Steuerzahler NRW ermittelt und die Vergleichsdaten am Dienstag (26.11.2019) veröffentlicht. Ausgewertet wurden die Gebührensatzungen der städtischen Friedhöfe in Gemeinden mit mehr als 60.000 Einwohnern.

Gütersloh besonders günstig

Nach der Erhebung des BdST NRW kostet eine Urnenbestattung in Gütersloh lediglich 531 Euro, in Herford hingegen fast das Vierfache, nämlich 2.004 Euro. Das Anmieten einer Trauerhalle für 30 Minuten kostet in Aachen lediglich 70 Euro, in Detmold jedoch 495 Euro.

Gewaltig sind auch die Differenzen bei der Grabbereitung eines sogenannten Sargwahlgrabes: In Bocholt und Gütersloh werden den Angehörigen lediglich 378 Euro berechnet, in Bochum jedoch 1.385 Euro.