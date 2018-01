Kein sturmfrei: Schulministerium in der Kritik

Die Schüler des Düsseldorfer Max-Planck-Gymnasiums hatten Glück. Schon gegen 9 Uhr am Donnerstag (18.01.2018) hatte die Schulleitung die Kinder und Jugendlichen vorzeitig nach Hause geschickt. Kaum 50 Minuten später flogen auf dem Schulgelände Teile der Dachverkleidung durch die Luft.

Ruf nach einheitlicher Regelung

Auch wenn diesmal alles gut ausgegangen ist: Düsseldorfs Stadtdirektor Burkhard Hintzsche appellierte am Freitag an die Landesregierung, bei zukünftigen Unwetterwarnungen die Verantwortung für die Sicherheit von Schülern nicht an Eltern, Schulleitungen oder-träger abzuschieben.