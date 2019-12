Friedenslicht aus Bethlehem erreicht NRW am dritten Advent

Am dritten Adventssonntag (15.12.2019) kommt das Friedenslicht aus Bethlehem nach NRW . Bis Heiligabend werde das in der Geburtsgrotte Jesu entzündete Licht dann von rund 15.000 Pfadfindern an "alle Menschen guten Willens" verteilt, teilte der Ring deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände NRW am Mittwoch (11.12.2019) in Neuss mit.

Erste Stationen: Aachen, Dortmund und Münster

Die Flamme des Zeichens für Frieden und Völkerverständigung werde unter anderem in Gemeinden, Städte, Kirchen und Sozialeinrichtungen gebracht. Am Sonntag erreicht das Friedenslicht den Angaben zufolge Aachen, Dortmund und Münster. Einen Tag später wird es in Essen und Köln erwartet.