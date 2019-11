Globaler Klimastreik: Rund 100 Demos in NRW

Es ist einer der ganz großen Tage von Fridays for Future. Für Freitag (29.11.2019) hat die Jugendbewegung zum vierten globalen Klimastreik aufgerufen. Allein in NRW sollen in rund 100 Städten Demonstrationen stattfinden. In Köln werden bis zu 20.000 Teilnehmer erwartet - bis zum Mittag kamen bereits Tausende.

UN -Klimakonferenz ab Montag