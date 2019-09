"Morddrohungen sind ein absolutes No-Go. Wir haben ein Statement veröffentlicht, dass wir so etwas nicht dulden. Das ist auch der Grund, warum wir die Gruppe erst einmal auf Eis gelegt haben und alles komplett löschen" , sagte Grau dem WDR.

Auch Rechts- und Linksradikale sowie Klimaschützer hätten sich "bis aufs Letzte" beleidigt in entsprechenden Posts. "Das war nicht Zweck der Gruppe und deshalb selektieren wir jetzt aus" , so Grau.

Verhärtete Fronten

Eigentlich wollten sich die Initiatoren nur über die ihrer Meinung nach zunehmende Hysterie in der Diskussion um den Klimaschutz lustig machen und für mehr Gelassenheit werben. Und wurden dann selbst auf drastische Art und Weise mit völlig verhärteten Fronten konfrontiert.

Fronten aufweichen

"Man muss gucken, dass man die Fronten wieder weicher kriegt. Eine Gesellschaft kann nicht funktionieren, wenn zwei völlig radikalisierte Seiten aufeinander losgehen ", sagt Auto-Tuner Grau, der betont, kein Klimawandel-Leugner zu sein.

Der Münsteraner regt an, dass die unterschiedlichen Interessensgruppen aufeinander zugehen sollten und Klimaschutzpolitik mehr auf Freiwilligkeit basieren sollte als auf Restriktionen wie einer CO2 -Steuer.

Video starten, abbrechen mit Escape Benzin, Strom, Bahn: Das Klimapaket und die Verbraucher. Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 28.09.2019. WDR. Von Susanna Zdrzalek.

Grau: " Zugeständnisse machen"

"Einen Tuner kann ich nicht motivieren, indem ich ihn bestrafe und ihm sage, was er zu tun hat. Er kann es doch mit seinem Auto krachen lassen und dafür kauft er zum Beispiel weniger Plastikflaschen. Zugeständnisse machen und eine Verhältnismäßigkeit schaffen, daran glaube ich" , sagt Grau.

Auch in einem Facebook-Video verurteilte Grau die Hass-Kommentare und legte seine Sicht der Dinge dar. In einem weiteren am Donnerstag (26.09.2019) kündigte er an, die Gruppe demnächst wieder zu öffnen. Künftig würden Posts aber vor der Veröffentlichung überprüft.