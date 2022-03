Fridays for Future: "Unsere Stromrechnungen finanzieren diesen Krieg"

Wie der Name schon sagt, finden die "Fridays for Future"-Demos normalerweise freitags statt. Doch der Ukraine-Krieg hat den Zeitplan verändert. Wegen der Dringlichkeit der Lage werde bereits am heutigen Donnerstag demonstriert, teilte die Organisation mit.

Man folge damit einem Aufruf ukrainischer Klimaschützer, die zu weltweiten Protesten aufriefen. In ganz Deutschland will Fridays for Future auf die Straße gehen, in NRW sind Demonstrationen unter anderem in Köln, Essen, Wuppertal und Soest geplant.