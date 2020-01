Fridays for Future versus Siemens: Proteste gegen Industriekonzern

In mehr als 30 Städten protestiert die Umweltbewegung Fridays for Future gegen den Siemens-Konzern, unter anderem in Krefeld, Essen, Dortmund, Bochum, Hamm, Münster und Witten. Die Klimaaktivisten wollen am Freitag (10.01.2020) gegen eine Beteiligung des Unternehmens am Bau der sogenannten "Adani"-Kohlemine in Australien protestieren.

Der indische Adani-Konzern möchte in Australien eines der größten Kohlebergwerke der Welt errichten. Die dort geförderte Kohle soll dann über den Seeweg nach Indien gebracht und dort in Kraftwerken verbrannt werden.