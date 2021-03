Weltweiter Aktionstag für besseres Klima - Fridays for Future-Demos auch in NRW

Aktionen in NRW

In Aachen geht es um 17 Uhr mit einer Fahrraddemonstration mit etwa 1.500 Teilnehmenden los. Die Route soll durch das Frankenberger Viertel zum Europaplatz führen.

In Wuppertal plant Fridays for Future Zusammenkünfte vor den historischen Rathäusern in Vohwinkel um 12 Uhr, in Elberfeld um 14.30 Uhr und in Barmen um 12.30 Uhr. In Bonn werden um 11.30 Uhr auf der Hofgartenwiese rund 3.000 TeilnehmerInnen erwartet.

In Düsseldorf treffen treffen sich die Demonstranten zu einer Fahrraddemo um 15 Uhr an der Friedrich-Ebert Straße und fahren von dort aus zum Landtag, wo sie gegen 17 Uhr ankommen sollen. In Krefeld ist Fridays for Future ebenfalls auf dem Rad unterwegs und trifft sich um 14 Uhr am Bahnhofsvorplatz des Krefelder Hauptbahnhofs.

In Köln soll ab 12 Uhr an sechs Orten in der Stadt demonstriert werden, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Fridays For Future in Münster zieht um 14 Uhr mit einer großen Fahrraddemostration durch die Stadt.