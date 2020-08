Klima und Corona: Was die eine Krise mit der anderen zu tun hat

"Globaler Klimastreik" am 25. September

Und auch auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen will die Bewegung wieder sichtbarer werden. So sind am Freitagnachmittag zwei Demos in Mönchengladbach und in Mülheim/Ruhr geplant. Der große Protest soll dann am 25. September steigen.

An diesem Tag hat FFF zum "globalen Klimastreik" aufgerufen und will in vielen Städten des Landes mobilisieren. Bislang sind bereits in 24 NRW-Städten Aktionen geplant - unter Berücksichtigung der Corona-Schutzmaßnahmen. " Bei allen Demos sind wir mit den Behörden vor Ort in Kontakt und achten auf Abstände und Einhaltung der Maskenpflicht ", hieß es in einer Mitteilung.

Die Forderung von FFF hat sich dabei nicht geändert: "Es gibt keinen Plan für Deutschland und Europa, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Das muss sich ändern", sagte Luisa Neubauer am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin".