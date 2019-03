Arne Ulbricht ist als Lehrer und Autor tätig. Er unterrichtet an einer Gesamtschule in Wuppertal Französisch und Geschichte und hat mehrere Bücher zum Thema Schule geschrieben.

WDR : Finden Sie es gut, dass die Schüler auf die Straße gehen?

Arne Ulbricht unterrichtet an einer Wuppertaler Gesamtschule

Arne Ulbricht: Ich finde es absolut richtig, dass die Schüler politisch agieren. Das hat man vorher auch schon beobachten können – mit dem Aufkommen der AfD und der sogenannten Flüchtlingskrise. Jetzt erleben wir es gerade wieder. Das finde ich grundsätzlich toll.

WDR: Dennoch sind Sie nicht ganz einverstanden mit den Klimastreiks.

Ulbricht: Als ersten Coup finde ich es total gut, dass sie entschieden haben, zu streiken. Dadurch haben sie eine große mediale Aufmerksamkeit bekommen. Man sollte jetzt aber dazu übergehen, die Demos außerhalb der Schulzeit zu organisieren.

Video starten, abbrechen mit Escape Greta Thunbergs NRW-Geschwister | Westpol | 17.02.2019 | DGS | UT | Verfügbar bis 17.02.2020 | WDR

Zum Beispiel am Montagnachmittag, so wie bei den Montags-Demos in der ehemaligen DDR . Man würde damit nochmal ein ganz anderes Signal senden und vor allem würden viele Erwachsene mitmarschieren.

WDR: Die Schüler sagen, man würde viel mehr über die Schulpflicht diskutieren als über die eigentlichen Forderungen.

Ulbricht: Dieses Argument wäre hinfällig, wenn man nicht mehr während der Schulzeit demonstrieren würde. Abgesehen davon machen es sich viele Politiker sehr einfach – indem sie den Schülern vorwerfen, nur schwänzen zu wollen.

Video starten, abbrechen mit Escape Klimahelden in NRW – was jeder tun kann | 19.03.2019 | 45:04 Min. | DGS | UT | WDR | Von Katharina Adick, Reinhart Brüning, Kerstin Gründer, Daniel Haase, Sonja Kolonko, Falko Risi

WDR: Wie erleben Sie persönlich die Schüler in Sachen Einsatz fürs Klima?

Ulbricht: Das Problem ist, dass einigen Schülern das Klima ziemlich egal ist. Die lassen sich überall hinfahren und kämen nicht auf die Idee, ihren Eltern zu sagen: Das ist nicht gut fürs Klima. Es gibt einige, die damit angeben, in welche Skigebiete sie fahren und fliegen nach Mallorca oder von Düsseldorf nach Paris. Das, finde ich, hat dann auch etwas Unehrliches.

WDR: Spielen da nicht die Eltern eine große Rolle?