NRW-Schulministerin Gebauer hat wiederholt auf die Schulpflicht verwiesen. Diese stehe nicht im Ermessen der Beteiligten.

Müssen die Jugendlichen mit Sanktionen rechnen?

Das NRW-Schulministerium hat darauf verwiesen, das unentschuldigtes Fehlen auf dem Zeugnis vermerkt werde. Darüber hinaus könne "eine Verletzung der Schulpflicht verschiedene erzieherische Maßnahmen nach sich ziehen".

In den Sozialen Medien sorgte die Kopie eines Schreibens der Bezirksregierung Düsseldorf für Aufregung: Die Schulen sollten dokumentieren, wer wegen des Streiks am 15. März den Schulen fern bleibt - die Zahl der streikenden Schüler solle ebenfalls mitgeteilt werden. Nach Auskunft der Bezirksregierung habe man sich damit jedoch lediglich ein Bild über das Ausmaß des Streiks machen. Das Schreiben habe sich nur auf die Stadt Wuppertal bezogen.

Was sagen die Eltern?

Seit einigen Wochen gibt es eine Initiative "Parents for Future", die sich dezidiert hinter die Schülerstreiks stellt. In einem offenen Brief an die NRW-Landesregierung fordern die Eltern unter anderem, "den Protest der jungen Menschen nicht zu diskreditieren". Darüber hinaus schreiben sie, dass der "Klimaprotest absolut notwendig und auch in seiner Form dringend geboten" sei.

Video starten, abbrechen mit Escape Parents for future | WDR aktuell | 08.03.2019 | 02:19 Min. | Verfügbar bis 08.03.2020 | WDR | Von Meike Hendriksen

Was passiert am 15. März?

Die "Fridays for Future"-Bewegung will den größten internationalen Schulstreik fürs Klima organisieren. Bislang sind 1.700 Veranstaltungen in 105 Ländern geplant.

Für NRW sind unter anderem Kundgebungen in Köln,, Münster, Mönchengladbach, Aachen, Bielefeld, Bochum und Bonn angekündigt. In Düsseldorf soll ein Rosenmontagswagen des Künstlers Jacques Tilly mitfahren. Er hatte der Bewegung seine Pappmaché-Abbild von Greta Thunberg geschenkt.