In Duisburg berichtete die Polizei von 70 demonstrierenden Schülern und Studenten, angemeldet waren 200. In Dortmund gingen nach Polizeiangaben rund 100 Menschen auf die Straße, in Düsseldorf waren es 50.

"Viele Städte bereiten sich auf nächste Woche vor" , sagte eine Sprecherin von "Fridays for Future". Eine für den 15. März geplante internationale Protestaktion solle "ganz groß" werden. In Deutschland wollten sich Demonstranten in 150 bis 200 Städten beteiligen.