Als der Soziologe Wilhelm Heitmeyer 1987 seine erste empirische Untersuchung mit dem Titel "Rechtsextremistische Orientierung bei Jugendlichen" veröffentlichte, gab es breite Ablehnung. Das Argument damals: "Unsere Jugend hat die historische Lektion gelernt." Fünf Jahre später zündeten drei Jugendliche in Solingen das Haus einer türkischen Familie an. Ein fremdenfeindlicher Anschlag mit fünf Toten. Was hat sich seitdem geändert?