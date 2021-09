Rhein-Cleanup: Freiwillige finden Schwemmgut aus dem Ahrtal

"Das Meer beginnt am eigenen Klo"

Freiwillige Helfer suchen am Rheinufer nach Müll

In Köln veranstalten verschiedene Organisationen regelmäßig Müllsammelaktionen am Rheinufer. Dabei kommen auch immer wieder mehrere Tonnen Müll zusammen. Die Aktion heute ist die größte in diesem Jahr.



Allein in Köln-Stammheim beteiligen sich 160 Freiwillige an der Aktion. Am Nachmittag zieht das Team auf die andere Rheinseite um. Im Stadtteil Niehl kommen dann bis zu 350 Freiwillige. Die Aktion dauert bis 18 Uhr.

Der Organisator der Aktion sagt, dass viele Leute ihre Hygieneartikel wie Wattestäbchen oder Zahnbürsten immer noch in die eigene Toilette schmeißen. Sollten dann durch Starkregen die Kläranlagen überlaufen, würden auch diese Gegenstände in den Rhein fließen. Deshalb kommt er zu dem Schluss, dass das Meer am eigenen Klo beginne.

Bis zu 500 Tonnen fließen in die Nordsee

Eine Helferin am Kölner Rheinufer

Der Bund schätzt, dass der Rhein jedes Jahr zwischen 350 bis 500 Tonnen Plastikmüll in die Nordsee spült. Unachtsam weggeworfener Müll sei eine Ursache, aber auch zum Beispiel Reifenabrieb oder Rückstände aus der Industrieproduktion. Dadurch gelangen sehr viele Kleinteile ins Wasser, die spätestens in der Nordsee Teil der Nahrungskette werden können.

In Köln ist es den Menschen wichtig, dass so wenig Plastik wie möglich vom Rhein ins offene Meer weggetragen werden kann. Deshalb gibt es auch diese große Beteiligung. Die Veranstalter schätzen, dass heute mindestens fünf Tonnen Müll eingesammelt wurden. Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsbetriebe haben diese große Menge den ganzen Tag abtransportiert.