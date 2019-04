Nach Freispruch von CSD-Teilnehmer: Polizisten unter Gewaltverdacht

Sichtlich berührt sprach der zuständige Richter am Kölner Landgericht den Angeklagten am Freitag (05.04.2019) frei. Als Vertreter eines Staates, den er "für den bestmöglichen" halte, schäme er sich nun für diesen. Er bat den Angeklagten nach dessen Freispruch um Entschuldigung.

Was war passiert? Beim Kölner CSD 2016 war der heute 28-jährige in einem Schnellrestaurant in einen Streit geraten. Die herbeigerufenen Polizeibeamten haben den schmächtigen jungen Mann laut Gericht brutal geschlagen und getreten, gefesselt und stundenlang auf der Polizeiwache festgehalten.

Vorwurf: Widerstand gegen Beamte

Später fand sich der Mann vor Gericht wieder: Beschuldigt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Er habe Polizisten am Rande des CSD beleidigt und verletzt, so der Vorwurf. Das Amtsgericht konnte diesen Vorwürfen nicht folgen und sprach den Mann in erster Instanz frei. Schon damals sagte die Richterin, dass die Polizisten unangemessen reagiert hätten.

Die Staatsanwaltschaft allerdings legte Berufung gegen das Urteil ein. Der Prozess kam vor das Kölner Landgericht und endete am Freitag erneut mit dem Freispruch des Mannes - und Tränen der Betroffenheit im Gerichtssaal.