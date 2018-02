Finanzielle Unterstützung für Freifunk-Vereine

WLAN per Richtfunk

Vom Turm soll schon bald Internet per Funk in vier verschiedene Stadtteile gesendet werden. In diesen Tagen wird eine Richtfunkantenne montiert, die schnelles Internet zum Beispiel zum Carlsplatz in der Düsseldorfer Altstadt oder zu einer Einkaufsstraße im Stadtteil Gerresheim sendet.

20.000 Euro kostet das Projekt. Das Geld kommt vom Land, mit rund 150.000 Euro insgesamt fördert die Landesregierung den Freifunk. Ein Schritt in die richtige Richtung, findet Freifunker Michael Theine-Dimt: " Dass die Politik das gefördert hat, das ist super. Wir haben die Möglichkeit zu zeigen, was alles möglich ist ."

Keine Konkurrenz zu kommerziellen Anbietern

Die Freifunker sehen sich nicht als Konkurrenz zu kommerziellen Anbietern. Die hohen Datenmengen, die alltäglich benötigt werden, kann das Freifunk-Netz nicht einmal annähernd bereitstellen. Das Angebot richtet sich vor allem an diejenigen, die sich Handyverträge mit großem Datenvolumen nicht leisten können, zum Beispiel Schüler, Hartz IV-Empfänger oder Asylbewerber.