29.000 Ausbildungsplätze in NRW unbesetzt

Unternehmen und Verbände haben an junge Menschen appelliert, sich noch um Ausbildungsplätze zu bewerben. Aufgrund der Corona-Pandemie sei der Ausbildungsmarkt in diesem Jahr mit rund zwei Monaten Verspätung in die heiße Phase gegangen, erklärte Torsten Withake, Chef der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, am Mittwoch in Düsseldorf. Er äußerte sich bei einem Treffen des Ausbildungskonsenses NRW .

Laut NRW -Arbeitsministerium waren Anfang September in NRW noch 28.727 Ausbildungsplätze unbesetzt, 23.535 Jugendliche suchten noch eine Lehrstelle. Viele Unternehmen hätten wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie die Ausschreibung offener Stellen und die Auswahlgespräche verschoben, hieß es. Seit Juni laufe jedoch die Aufholjagd am Ausbildungsmarkt.