Wenn ausgebildete Schwimmmeister fehlen, helfen sich die Bäder inzwischen mit Rettungssschwimmern aus. " Aber auch da wird es schwierig ", sagt Harzheim. " Früher haben Studenten diesen Job übernommen, viele haben aber inzwischen keine Zeit mehr, neben dem Studium auch noch am Beckenrand zu stehen. " Das Ergebnis: Im vorigen Jahr mussten einige Freibäder auf Grund des Personalmangels für einige Tage schließen, so beispielsweise in Bochum

Mitte Mai haben die meisten Freibäder auf

Insgesamt gibt es in NRW nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen 336 Freibäder. Die meisten werden spätestens Mitte Mai geöffnet haben. Auch in Essen-Steele laufen die letzten Vorbereitungen für das "Anschwimmen". Das Freibad eröffnet jedes Jahr traditionell an Muttertag. Die Stellenser können dann bei angenehmen Wassertemperaturen von rund 24 Grad ins Becken hüpfen - und die Mütter können sich wie jedes Jahr zusätzlich an einem Glas Sekt erfreuen.