Bilanz der Freibäder in NRW: Teils weniger Besucher als vor Corona

Den einen Stichtag zum Ende der Freibad-Saison in NRW gibt es nicht. In Lünen und Bergkamen beispielsweise sind die Freibäder schon geschlossen, einige bleiben noch bis mindestens Mitte September geöffnet, wie beispielsweise das Parkbad in Oelde. Das Wittener Freibad hat dieses Jahr fast einen Monat früher als gewöhnlich geschlossen. Die Stadtwerke begründen dies damit, dass sie Energie sparen müssen. Außerdem habe man mit mehr Besucherinnen und Besuchern gerechnet.

Besucherzahlen niedriger als erwartet

So ging es auch den Betreibern in Dortmund - dort kamen zwar bis Mitte August rund 150.000 Gäste, aber gerade angesichts der hohen Temperaturen waren mehr Besucherinnnen und Besucher erwartet worden. In Ahlen im Münsterland ist die Situation ähnlich durchwachsen. Im Aquabad in Ahaus gab es sogar Besuchereinbußen von 17 Prozent.

Mögliche Gründe: Personalmangel, gestiegene Preise, Urlaubslaune

Der wahrscheinlichste Grund dafür, dass die Besucherzahlen nicht so hoch waren wie erwartet, ist wohl der Personalmangel im Schwimmbetrieb. Laut DLRG fehlt durch die Pandemie ein kompletter Jahrgang ausgebildeter Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer. Der NRW -Landesverband der Deutschen Schwimmmeister schätzt, dass landesweit 2.500 Schwimmmeister fehlen. Das liege unter anderem an der schlechten Bezahlung.

"Die Kommunen zahlen zu wenig, oft gerade mal den Mindestlohn, da wandern viele Kollegen ab, weil sie in der Industrie bis zu 1.000 Euro mehr verdienen", so Reinhard Nowak vom Landesverband in der "Rheinischen Post". Die Folge: Einige Bäder müssen Öffnungszeiten einschränken.