Sommertage mitten im April: Frühstart in die Freibad-Saison

Die Sonne scheint, die Wassertemperatur ist angenehm und der Freibad-Kiosk ist schon gut bestückt. Im Freibad Bornekamp in Unna beginnt die Freibadsaison in diesem Jahr zwei Wochen früher als geplant. Grund dafür ist die erste Hitzewelle des Jahres. Schon am Mittwoch (18.04.2018) um 13 Uhr ist Anbaden – und das nur aufgrund der guten Wetterprognosen.

"Noch nie so früh geöffnet"

Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen auf Hochtouren.

"Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir schon mal so früh geöffnet haben, das ist einmalig" , sagt Jessica Mense, Rettungsschwimmerin und Vorsitzende des ehrenamtlichen Vereins, der das Freibad betreibt. "Wir konnten so spontan agieren, weil wir die Beckenreinigung immer schon sehr früh machen." Gefüllt sind die Becken schon seit Samstag. Die Wassertemperatur liegt bei etwa 20 Grad, Tendenz steigend – auch aufgrund der permanenten Sonneneinstrahlung.