Hochsommer im September: Diese NRW-Freibäder gehen in die Verlängerung

"Achtung, liebe Besucherinnen und Besucher", heißt es etwa auf der Internetseite des Freizeitbads Oktopus in Siegburg, "aufgrund der hohen Temperaturen am kommenden Wochenende werden wir die Freibadsaison bis einschließlich Sonntag, 10.09.2023, verlängern." Egentlich sollte die diesjährige Badesaison am Freitag enden.

Auch die Bochumer Wasserwelten haben in dieser Woche neben dem Freibad Werne spontan auch das Bad in Hofstede bis Sonntag geöffnet. Im Naturfreibad Mettmann sowie im Waldschwimmbad in Bad Wünnenberg wird die Saison ebenfalls um zwei Tage verlängert. Außerplanmäßig geöffnet haben außerdem mehrere Freibäder in Essen (Freibad Kettwig, Freibad im Bad, Sport Oststadt), das Freibad auf der Insel Grafenwerth in Bad Honnef und die Kölner Freibäder.

Wir haben den 10. September von Anfang an als Abschlusstag festgelegt. Dass wir jetzt noch mal das schöne Wetter mitnehmen können, ist einfach Glück. Sprecherin der KölnBäder

Badespaß bis Mitte September

Mancherorts war das Ende der Saison von vornherein erst fürs übernächste Wochenende geplant. Im Essener Grugabad soll der Betrieb nach Angaben der Stadt sogar bis zum 17. September weiterlaufen. Auch im Aggua in Troisdorf dürfen Schwimmer nächste Woche ihre Bahnen ziehen. In Bielefeld ist das Wiesenbad noch bis Mitte September geöffnet.