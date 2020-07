Kommt die Frauenquote in der CDU? Interview mit Ministerin Scharrenbach

Elf Stunden tagte eine Parteikommission, am Ende stand ein Kompromiss: Bis 2025 soll in der CDU schrittweise eine verbindliche Frauenquote eingeführt werden - unter anderem für Gruppenwahlen von Vorständen ab Kreisebene. Ein Interview mit Ina Scharrenbach, der Vorsitzenden der NRW -Frauenunion und Landesministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.

WDR : Die ursprüngliche Vorlage der Parteispitze wollte eine 50-Prozent-Quote schon bis 2023 für alle Parteiämter, jetzt hat man deutlich abgespeckt. Was halten Sie von dem Kompromissvorschlag Ihrer Partei?

Ina Scharrenbach: Wir haben im Lenkungskreis, dem ich auch angehöre, sehr lange über mögliche Alternativen gesprochen und insofern ist die Stufenleiter, die jetzt nach oben führt, eine richtige und wegweisende Entscheidung, die dem Bundesparteitag vorgelegt wird und die den Unterschiedlichkeiten der CDU in den Ländern und Kommunen gerecht wird.

WDR: Es gibt offensichtlich viel Widerstand in der CDU – glauben Sie, dass der jetzige Vorschlag auf dem Parteitag im Dezember eine Mehrheit bekommen wird?

Scharrenbach: Die Struktur- und Satzungskommission hat sich intensiv ausgetauscht und zum Schluss hat es eine sehr breite Zustimmung gegeben. Bis zum Bundesparteitag wird er natürlich in allen Verbänden diskutiert werden.

Das muss auch so sein, weil es eine umfangreichere Satzungsänderung wird. Dann wird der Parteitag eine vernünftige Entscheidung treffen, die, so hoffe ich, so ausfällt, wie es die Kommission jetzt vorschlägt.