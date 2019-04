Die Regisseurin des Films, Teona Strugar Mitevska, nahm die Auszeichnung am Sonntag (14.04.2019) in Dortmund entgegen. Von den 15.000 Euro Preisgeld gehen 10.000 Euro an den deutschen Verleih, wie das Festival am Montag mitteilte.

Satire über Stereotype und Opportunismus

Der Film, dessen Titel übersetzt "Gott existiert, ihr Name ist Petrunya" bedeutet, sei eine beißende und berührende Satire über eine Gesellschaft voller patriarchaler Stereotypen und fatalem Opportunismus. Er erzähle die Geschichte von Petrunya, die sich beim traditionellen, von Männern dominierten Dreikönigstauchen durchsetzt.