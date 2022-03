"Equal Pay Day": Männer bekommen höhere Stundenlöhne als Frauen

Dies teilte das Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen am Montag zum "Equal Pay Day" in Düsseldorf anlässlich des internationalen Aktionstages für die Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen am 7. März mit. Der prozentuale Unterschied sei in den vergangenen sechs Jahren kontinuierlich gesunken, hieß es. So habe er 2020 noch 18 Prozent betragen und im Jahr 2010 23 Prozent.

Männer häufiger in Führungspositionen

Die Statistiker betonten, dass der Wert vor allem Unterschiede in den Beschäftigungsstrukturen von Frauen und Männern widerspiegelt. So seien beispielsweise sieben Prozent der Frauen als Führungskräfte tätig, während dies auf zwölf Prozent der Männer zutreffe.

" Hinzu kommt, dass 56 Prozent der Frauen in Teilzeit oder in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, die häufig schlechter entlohnt werden als andere Beschäftigte ", so das Landesamt. Gleiches treffe nur auf 16 Prozent der Männer zu.

Der Lohnlücke zwischen Frauen und Männern, der sogenannte Gender Pay Gap, wird europaweit nach einheitlichen methodischen Vorgaben berechnet und gilt als zentraler Maßstab für internationale Vergleiche der geschlechtsspezifischen Verdienstunterschiede.