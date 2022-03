Mutiger Protest gegen Schulschließung für Mädchen in Kabul

Sie haben viel Mut bewiesen: In Kabul, der Hauptstadt von Afghanistan, sind rund zwei Dutzend Demonstrantinnen auf die Straßen gegangen und haben eine Wiedereröffnung der weiterführenden Mädchenschulen gefordert. " Öffnet die Schulen! " und " Gerechtigkeit! " riefen die am Samstag auf einem Platz versammelten Frauen und Mädchen. Der Protest löste sich auf, als sich Taliban-Kämpfer der Kundgebung näherten.

" Bildung ist unser Grundrecht, kein politisches Vorhaben ", stand auf dem Protestplakat einer Demonstrantin. " Sogar der Prophet (Mohammed) hat gesagt, dass jeder das Recht auf Bildung hat, doch die Taliban haben uns dieses Recht entrissen ", sagte eine junge Frau.

Scharfe Kritik westlicher Staaten an Entscheidung der Taliban