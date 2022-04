Wahl in Frankreich: Macron und Le Pen laut Umfragen fast gleichauf

Laut der letzten Umfrage könnte die Wahl am Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden werden. In der am Freitag veröffentlichten IFOP-Umfrage kommt Le Pen auf 24 Prozent der Stimmen, Macron auf 26,5 Prozent.

Le Pen will Rentenalter absenken

Das liegt auch daran, dass die Wähler sich von beiden Lösungen für dieselben Probleme erhoffen. Beispielsweise in der Kleinstadt Lens im Norden Frankreichs, die vor allem unter einer hohen Arbeitslosigkeit von fast 15 Prozent leidet: Den Menschen hier machen besonders die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise zu schaffen.

Isabelle Bouliez, Farbrikarbeiterin aus Lens

So geht es zum Beispiel Isabelle Bouliez, die seit 35 Jahren in einer Fabrik arbeitet. Gerne würde sie in zwölf Jahren in Rente gehen. " Ich sehe mich wirklich nicht in 15 Jahren noch in der Fabrik arbeiten ", sagt sie. " Ich habe von meinen beiden Kindern schon nichts mitbekommen, jetzt will ich zumindest Zeit für meine Enkel haben. " Dafür will sie Le Pen wählen, die im Wahlkampf versprochen hat, das aktuelle Rentenalter in Frankreich von 65 auf 62 Jahre abzusenken.

"Wir sollten diese Frau einfach mal machen lassen. Eine Frau an der Macht könnte was verändern." Isabelle Bouliez

Macron will Wirtschaft stärken

Ros Ibrahim beschäftigen derzeit vor allem die hohen Benzinpreise. Der Markthändler, der vor allem Schmuck verkauft, hat sich am Morgen genau ausgerechnet, ob er die 45 Kilometer von seinem Wohnort nach Lens fahren soll oder nicht. Obwohl ihn die gleichen Probleme umtreiben wie Isabelle Bouliez, will er am Sonntag Emmanuel Macron wählen, weil der seiner Meinung nach das beste Wirtschaftsprogramm hat.

"Die Leute kaufen einfach nichts und der Sprit ist teuer." Ros Ibrahim, Markt-Händler

Endgültige Entscheidung wohl erst am 24. April

Ob und wie Marine Le Pen und Emmanuel Macron die Probleme der Franzosen angehen, wird sich aber voraussichtlich frühstens in zwei Wochen herausstellen. Am 24. April müssen die beiden Präsidentschafts-Kandidaten, die am Sonntag die meisten Stimmen bekommen, zur Stichwahl antreten.

