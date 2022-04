Stichwahl in Frankreich: Was steht für Deutschland auf dem Spiel, wenn Le Pen gewinnt?

Die 53-Jährige wirft Deutschland vor, US -Rüstungsgüter zu kaufen und die Nato als Grundpfeiler seiner Sicherheit zu betrachten. Das stehe für "die absolute Verneinung der französischen strategischen Identität" . Sie will zudem die deutsche Bewerbung um einen ständigen Sitz im UN -Sicherheitsrat nicht unterstützen.

Distanz zum westlichen Bündnis

Le Pen und Putin 2017 im Kreml

Le Pen will Frankreich aus der Kommandostruktur der Nato herauslösen. Ihre Gegner werfen ihr vor, der Führung in Moskau zu nahe zu stehen. Ihre Partei erhielt 2014 einen Kredit von einer russischen Bank. Kurz vor den Wahlen 2017 wurde sie vom russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml empfangen.

Sie hat den Einmarsch Russlands in die Ukraine allerdings verurteilt. Falls der Krieg beendet ist und ein Friedensvertrag steht, will sie sich für eine Annäherung der Nato an Russland einsetzen. Le Pen sagte in einem Interview, sie werde eine Außenpolitik mit gleicher Distanz zu Washington und Moskau verfolgen. Das jedoch wird von Kritikern bezweifelt.

Keine gemeinsame Europapolitik gegen Putin

Ein Wahlsieg Len Pens würde wohl auch die Einheit der EU -Staaten gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gefährden. Le Pen lehnt Sanktionen gegen Russland ab, um die französische Wirtschaft zu schützen.