Fragen und Antworten zu E-Scootern

Was ist sinnvoll?

E-Scooter können ein Baustein bei der Veränderung von Mobilität in unseren Städten sein, besonders in Kombination mit öffentlichem Nahverkehr. Im Vergleich zu Autos können sie helfen, Platz in Städten zu sparen.

Kritiker weisen aber darauf hin, dass die neuen Verkehrsmittel in der Masse auch Raum brauchen. Außerdem müssen Leih-Roller erfahrungsgemäß schon nach wenigen Monaten ausgetauscht oder im Ausland verschrottet werden, was Fragen zur Nachhaltigkeit aufwirft. Die Entsorgung der Akkus sei ebenfalls problematisch. Um die Akkus der Leih-Scooter aufzuladen, werden sie mit dem Auto eingesammelt und zu einer Ladestation gebracht, was sich negativ auf die Ökobilanz auswirkt.

Was ist gefährlich?

"Bei den E-Scootern ist das Hauptproblem, dass die Fahrer eine relativ instabile Körperposition haben" , sagt Christopher Spering, Leiter der Sektion Prävention der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie. Zusammen mit unterschiedlichen Schwerpunkten bei Gerät und Fahrer führe dies zu einem "sehr hohen Verletzungspotenzial" , so Spering.

Eine Helmpflicht gibt es nicht, auch wenn Zahlen aus den USA belegen, dass bei Unfällen besonders der Kopf gefährdet ist.