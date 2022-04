Windkraft, Sonne - oder Fracking? Schwierige Suche nach Energie-Alternativen

Doch der Ausbau der Windkraft stottert. Im ersten Quartal 2022 nahm die Zahl neu genehmigter Windräder im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ab. Auch die Zahl der Windräder, die an Land neu in Betrieb gingen, sank nach vorläufigen Zahlen der Fachagentur Windenergie. Der Bundesverband Windenergie sprach von einem gefährlichen Signal und forderte einen "Turbo" für beschleunigte Verfahren.

Die meisten Windräder kamen im ersten Quartal in Schleswig-Holstein (25), Nordrhein-Westfalen (23) und Brandenburg (21) ans Netz - in Bayern dagegen war es kein einziges. Vielleicht auch, weil eine bayerische Abstandsregel die Genehmigung erschwert.

Alternative: Solarenergie - in NRW noch Luft nach oben

Und wie steht es um den Solarstrom in den Bundesländern? Große Solarparks wie in Bayern sieht man zwischen Rhein und Ruhr selten. Zwar produzierte NRW 2021 mit 6.564 Megawatt den drittmeisten Solarstrom im Ländervergleich, aber Spitzenreiter Bayern erzeugte mit 16.214 Megawatt mehr als doppelt so viel. Das liegt nach Meinung des Wuppertaler Instituts auch daran, dass in Bayern mehr freie Fläche zur Verfügung stehe.

In NRW sei da noch Luft nach oben: Würden alle möglichen Flächen für Solaranlagen genutzt, könnte NRW damit drei Viertel seines Strombedarfs decken.