In der Debatte um die steuerfinanzierte Förderung von gezuckertem Kakao im NRW -Schulmilchprogramm hat Foodwatch die Landesregierung scharf kritisiert. Milchwirtschaft, Wissenschaftler und Politik seien seit Jahrzehnten miteinander verflochten, heißt es im sogenannten Schulmilch-Report. Diesen Bericht hat die Verbraucherorganisation am Mittwoch (10.10.2018) in Düsseldorf vorgestellt.

350.000 Euro für Werbung an Schulen