Das würde ein Aus von Nord Stream 1 bedeuten

Nord Stream 1 ließe sich nicht kurzfristig ersetzen

Klar sei aber auch, sagen Händler und Industrie, dass sich die Pipelinemengen von Nord Stream 1 nicht kurzfristig ersetzen ließen. Alle europäischen Terminals für Flüssiggas, wo die Tanker anlegen und ihre Lieferung wieder in gasförmigen Zustand bringen, seien bis Ende März ausgebucht. Dazu kommt das Problem ausreichender Schiffe: Ein voller LNG-Tanker bringt etwa so viel Flüssiggas, wie durch die Pipeline Nord Stream 1 an einem Tag ankommt, hatte Eon-Chef Leonard Birnbaum verdeutlicht. Dazu ist Flüssiggas generell teurer als Pipelinegas.

Alternativen in vier bis fünf Jahren

Alternativen zu russischem Pipelinegas zu schaffen ist möglich, da sind sich Politik und Wirtschaft einig. Eine Umstellung brauche aber Zeit, vermutlich vier bis fünf Jahre. Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass in einem Jahr maximal und mit Einschränkungen bei Verbrauch ein Drittel des russischen Gases in Europa ersetzt werden könnte. Die Abhängigkeit zeige sich auch daran, dass trotz Rekordeinfuhren von LNG sich die Gasspeicher weiter leeren, heißt es in Studien.

Andere Erzeuger produzieren am Limit

Andere Erzeuger können kurzfristig nicht einspringen: Norwegen als zweit wichtigstes Lieferland fördert bereits am Limit, die Mengen aus Niederlande und Großbritannien sinken bereits seit längerem. Ebenso die heimische Förderung, die zuletzt einen Anteil von 5 bis 10 Prozent hatte. Ein Ausbau der Förderung galt bislang aber als politisch nicht gewollt. Der gewollte Ausbau von erneuerbaren Energien würde die Abhängigkeit reduzieren, braucht aber ebenfalls Zeit.