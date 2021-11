Flut.Geschichten: "Das sah aus wie im Film."

Heute sind wir beim 14-jährigen Jannik. Er lebt in der Eifel, in Nideggen in der Villa Vida, einer Einrichtung für Jugendliche mit besonderem Hilfebedarf – zum Beispiel wegen aggressivem Verhalten oder Traumata. Als das Hochwasser kam, war er eigentlich auf dem Weg in den Urlaub, entschied sich dann aber, vor Ort zu helfen. Sein Protokoll.